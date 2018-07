Italiens Salvini empört mit einem Mussolini-Zitat

„Klares Signal an die extreme Rechte“

Das Zitat fiel ausgerechnet mit Mussolinis Geburtstag am 29. Juli zusammen. „Molti nemici, tanto onore“ steht zum Beispiel auf den Böden der faschistischen Bauten des Foro Italico in Rom - wo auch „Duce Duce“ eingelassen ist. Salvini wolle mit dem Zitat aus der „Propaganda-Rhetorik Mussolinis“ ein „klares Signal an die extreme Rechte senden“, erklärte der Fraktionschef der Linkspartei Liberi e Uguali, Federico Fornaro. Mussolini wird in Italien vielerorts noch offen verehrt. Zuvor hatte der Chef der rechtsextremen Lega Rassismus als eine „Erfindung der Linken“ bezeichnet - der „einzige wahre Alarm“ in Italien seien die Straftaten, die Migranten begehen würden.