Die Hintergründe der verhinderten Abschiebung

Die Schwedin, die in verschiedenen Organisationen in Göteborg aktiv ist, die mit Flüchtlingen aus Afghanistan arbeiten, hat die Aktion am Flughafen alleine durchgezogen, wie sie gegenüber der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ erklärte. Denn eigentlich hatte sie, gemeinsam mit anderen Aktivisten, geplant, die Abschiebung eines anderen, erst 26 Jahre alten Afghanen zu verhindern. Als dieser nicht in den Flieger stieg, traf die junge Frau eine „persönliche Entscheidung“. „Es war ein Impuls. Aber ich wusste, dass ich danach Unterstützung von verschiedenen Organisationen bekommen würde, die in Göteborg aktiv sind“, so die junge Frau.