Junge Schwedin verhindert Abschiebung in Flugzeug

„Es ist nicht meine Schuld, dass man ihn abschieben will. Ich versuche nur, das zu verhindern“, so Ersson. „Das sind die Regeln Ihres Landes“, wirft ein Mann ein. „Ja, und ich versuche diese Regeln zu ändern. Es ist nicht in Ordnung, Menschen in die Hölle zu schicken“, erwidert die Frau. Und als der Fluggast erklärt, sie verärgere die restlichen Passagiere, wendet sie ein: „Sie werden aber nicht in den Tod geschickt.“ Worauf es Applaus von einigen Passagieren gibt. Ein türkischer Mann unterstütze sie, sagt Ersson mit Tränen in den Augen. Auch ein Fußballteam im hinteren Teil der Maschine habe sich bereits aus den Sitzen erhoben, so die couragierte Frau wenig später.