„Wir sind klare Pro-Europäer, ohne Wenn und Aber“

Zwar würden viele Menschen in Polen die Untersuchung der EU-Kommission in Sachen Rechtsstaatlichkeit als „nicht gerechtfertigt“ und als „Einmischung in innere Angelegenheiten und Verletzung unserer Souveränität“ empfinden, sagte Czaputowicz. „Deshalb stellen wir aber doch nicht die EU als solche infrage.“