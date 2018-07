So schön sah die Welt die Rekord-Mondfinsternis

Streulicht der Erde macht Mond zum „Blutmond“

Ab etwa 22 Uhr war es dann auch in Mitteleuropa dunkel genug, dass der Mond als rötliche Scheibe im Südosten gut sichtbar wurde. Die rote Färbung - man spricht in diesem Zusammenhang von einem „Blutmond“ (Bild unten) - kommt übrigens vom Sonnenlicht, das von der Erdatmosphäre in Richtung des Erdtrabanten gestreut wird.