Golf-Ass Schwab liegt in Hamburg auf Rang zwei

Golfprofi Matthias Schwab hat bei den European Open in Hamburg sein bestes Resultat auf der Europa-Tour im Visier. Nach der zweiten Runde am Freitag rangierte der Steirer mit dem Gesamtscore von neun Schlägen unter Par (68 und 67 Schläge) gemeinsam mit dem Engländer Richard McEvoy (70-65) an der zweiten Stelle.