Verletzter musste 20 Stunden auf Rettung warten

Ganze 20 Stunden lang hat ein 60-jähriger Pensionist aus Reichenau in Kärnten auf seine Rettung warten müssen. Der Mann konnte wegen einer Kieferoperation nicht um Hilfe rufen, nachdem er in eine Schlucht gestürzt war. Erst am Freitagnachmittag wurde der verletzte Mann aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.