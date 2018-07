Titelkandidat Ried nur Remis im Derby gegen Steyr

Die SV Ried hat am Freitag zum Auftakt der 2. Liga nur ein 1:1 (1:1) beim Aufsteiger Vorwärts Steyr erreicht. Blau Weiß Linz setzte sich im Schlager der ersten Runde in Wiener Neustadt 2:0 (1:0) durch. Kapfenberg feierte indes mit dem 3:0 (1:0) gegen die Young Violets, die Amateure der Wiener Austria, den einzigen Heimsieg des Abends und setzte sich damit vorerst an die Tabellenspitze.