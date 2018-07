Zwei langjährige Diebe im Nachtzug gefasst

Gegen 4.30 Uhr in der Früh wurden am Donnerstag zwei Männer erwischt, die im Nachtzug einen Rucksack durchwühlten. Bald war klar: Der Tunesier und der Italiener stehlen seit Jänner 2016 aus dem Gepäck von Zugreisenden Geld und Wertgegenstände! In der Wohnung des Tunesiers in Villach wurde zudem 30 Wertgegenstände und internationale Banknoten sichergestellt.