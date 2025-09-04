Schweden halbiert Steuer auf Lebensmittel

Schwedens Regierung will die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel halbieren. Damit sollen privaten Haushalten geholfen und die Konjunktur angekurbelt werden. Konkret geht es um eine Reduktion von zwölf auf sechs Prozent.
Angesichts zollbedingter Unsicherheit ist das Wirtschaftswachstum in Schweden ins Stocken geraten. Die Menschen geben weniger Geld aus. Vergangene Woche kündigte die Mitte-Rechts-Koalition an, dass ihr Haushaltsentwurf für das Wahljahr 2026 nicht gegenfinanzierte Maßnahmen enthalte, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Es geht um umgerechnet sieben Milliarden Euro.
Eine dieser Maßnahmen ist die Reduktion der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Sie soll zeitlich befristet von April 2026 bis Dezember 2027 gelten. „Dies ist eine Reform, die den Haushalten am stärksten zugutekommen wird, die es finanziell am schwersten haben“, schrieb die stellvertretende schwedische Ministerpräsidentin Ebba Busch auf der Plattform X.
Am 22. September soll der Entwurf mit den genauen Maßnahmen dem Parlament vorgelegt werden. Analystinnen und Analysten gehen davon aus, dass auch Einkommens- und Körperschaftssteuersenkungen kommen werden. Die Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent.
In Österreich werden derzeit der „Österreich-Aufschlag“ bei den Lebensmitteln und mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert. Politikerinnen und Politiker wie Bundeskanzler Christian Stocker sprachen sich bisher gegen eine Mehrwertsteuersenkung aus.
Kommentare
