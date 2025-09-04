Schweden halbiert Steuer auf Lebensmittel

Am 22. September soll der Entwurf mit den genauen Maßnahmen dem Parlament vorgelegt werden. Analystinnen und Analysten gehen davon aus, dass auch Einkommens- und Körperschaftssteuersenkungen kommen werden. Die Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent.