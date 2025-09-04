Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von 12 auf 6 Prozent

Schweden halbiert Steuer auf Lebensmittel

Außenpolitik
04.09.2025 14:13
In Schweden wird die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel befristet halbiert (Symbolbild).
In Schweden wird die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel befristet halbiert (Symbolbild).(Bild: eldarnurkovic)

Schwedens Regierung will die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel halbieren. Damit sollen privaten Haushalten geholfen und die Konjunktur angekurbelt werden. Konkret geht es um eine Reduktion von zwölf auf sechs Prozent.

0 Kommentare

Angesichts zollbedingter Unsicherheit ist das Wirtschaftswachstum in Schweden ins Stocken geraten. Die Menschen geben weniger Geld aus. Vergangene Woche kündigte die Mitte-Rechts-Koalition an, dass ihr Haushaltsentwurf für das Wahljahr 2026 nicht gegenfinanzierte Maßnahmen enthalte, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Es geht um umgerechnet sieben Milliarden Euro.

Eine dieser Maßnahmen ist die Reduktion der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Sie soll zeitlich befristet von April 2026 bis Dezember 2027 gelten. „Dies ist eine Reform, die den Haushalten am stärksten zugutekommen wird, die es finanziell am schwersten haben“, schrieb die stellvertretende schwedische Ministerpräsidentin Ebba Busch auf der Plattform X.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)
Verbot möglich
Stocker „akzeptiert Österreich-Aufschlag nicht“
29.08.2025
Eistee, Schinken & Co.
Neuer Preisschock durch „Österreich-Aufschlag“
28.08.2025

Am 22. September soll der Entwurf mit den genauen Maßnahmen dem Parlament vorgelegt werden. Analystinnen und Analysten gehen davon aus, dass auch Einkommens- und Körperschaftssteuersenkungen kommen werden. Die Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent.

In Österreich werden derzeit der „Österreich-Aufschlag“ bei den Lebensmitteln und mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert. Politikerinnen und Politiker wie Bundeskanzler Christian Stocker sprachen sich bisher gegen eine Mehrwertsteuersenkung aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
171.619 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
156.113 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.132 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1739 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1305 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1108 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Außenpolitik
Von 12 auf 6 Prozent
Schweden halbiert Steuer auf Lebensmittel
Lockangebot
Steuerzuckerl für alle, die in Pension arbeiten
A1, Magenta, „Drei“
Glasfaser: Harte Kritik an Strategie der Regierung
Forum
Was beschäftigt Staatsoberhäupter privat?
Wegen Zollpolitik
Weißes Haus schaltet den Obersten Gerichtshof ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf