Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Abgang

Vom Reiterhof zum eigenem Gourmetrestaurant

Kärnten
04.09.2025 10:00
Haubenkoch Ralph Kollnitzer (r.) und Restaurantleiter Patrick Kranl eröffnen bald ihr eigenes ...
Haubenkoch Ralph Kollnitzer (r.) und Restaurantleiter Patrick Kranl eröffnen bald ihr eigenes Restaurant in Wolfsberg.(Bild: Elena Überbacher)

Der Haubenkoch Ralph Kollnitzer und sein Freund Patrick Kranl machen nun nach ihrem Abgang beim Reiterhof Stückler ihr eigenes Ding. Derzeit in den Vorbereitungen: ein nobles Restaurant mitten in der Innenstadt Wolfsberg.  

0 Kommentare

Eine gute, ehrliche Küche soll frischen Wind nach Wolfsberg bringen. Besonders, da das Haubenrestaurant beim Reiterhof Stückler im Lavanttal vor Kurzem seine Tore schloss. Das rief die beiden Mitarbeiter Haubenkoch Ralph Kollnitzer und Restaurantleiter Patrick Kranl auf den Plan.

Zitat Icon

Wir sind mit Andreas Stückler im Guten auseinander gegangen. Er wusste von unserem Vorhaben und wir haben auch heute noch ein gutes Verhältnis.

Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl

Gemeinsam eröffnen die beiden am 19. September ihr eigenes Restaurant im Herzen der Stadt Wolfsberg, in dem sowohl Gourmet als auch à la carte serviert wird. Mit der Eröffnung schlägt das Duo zwei Fliegen mit einer Klappe: Eine exklusive Küche, die es so in Wolfsberg und Umgebung noch nicht gibt, und die Wiederbelebung des einst bekannten Adlershoff Cafés.

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés, die lange Zeit leerstanden.
Die Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés, die lange Zeit leerstanden.(Bild: Elena Überbacher)

Räumlichkeiten des ehemaligen Adlershoff Cafés
„Wir besitzen nun die Räumlichkeiten unten in der Gastronomie, mit dem Gastgarten, getrennt von dem Hotel“, erzählt Patrick. „Sie sind einfach wunderschön und passen genau zu dem, was wir uns vorgestellt haben“, ergänzt Ralph. Das zukünftige Restaurant, das den Namen „Roots“ tragen wird, befindet sich direkt neben der Lavant in der Bambergerstraße. 

Was passiert mit den Hauben?
„Roots“ übersetzt „Wurzeln“, soll nahe, leistbar, echt und regional sein. Und auf das legt der Haubenkoch viel Wert. „Alles, was auf dem Teller kommt, ist von der Region.“ Seine Hauben konnte Ralph jedoch nicht mitnehmen. Die bleiben bis zum November beim Reiterhof und müssen im neuen Restaurant wieder erworben werden. Bis dahin muss alles klappen, denn die beiden hoffen, dass der Gault Millau noch kommt und die Küche bewertet. 

Frühstück, Business-Lunch, à la carte, Gourmet
Von Donnerstag bis Montag von 9 bis 23 Uhr und sonntags bis 18 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Gäste haben in dieser Zeit die Möglichkeit, mit Ralphs Spezialitäten wie Bagel mit Fisch aus der Region oder „Strammer Max“ zu frühstücken. Zu Mittag gibt es einen Business-Lunch mit Gerichten wie Paprika-Hähnchen und selbst gemachten Kärntner Kasnudeln und am Abend à la carte (Schweinerückensteak, Beef Tatar oder Pilzravioli) oder Fine Dining. Unterstützung bekommen Ralph und Patrick übrigens von einer Küchenhilfe und dem Sous Chef Dominik, Ralphs rechte Hand.

Exklusive Gerichte wie „Schwein Sauerrahm Kraut“ werden serviert.
Exklusive Gerichte wie „Schwein Sauerrahm Kraut“ werden serviert.(Bild: Z.VG)
Verschiedenste Kräuter baut der Haubenkoch selbst im Gastgarten an.
Verschiedenste Kräuter baut der Haubenkoch selbst im Gastgarten an.(Bild: Elena Überbacher)
Verschiedenste Kreationen beim Fine Dining.
Verschiedenste Kreationen beim Fine Dining.(Bild: Z.VG)

Bis zur Eröffnung hat das Duo noch Arbeit, „doch wir sind gut in der Zeit“, ist Patrick eifrig. Geplant ist auch die Fertigstellung einer eigenen Website, auf der man reservieren kann. Bis dahin können Interessierte unter  06642231988 einen Tisch bestellen.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Kärnten
Nach Abgang
Vom Reiterhof zum eigenem Gourmetrestaurant
Krone Plus Logo
Experten informieren
Kärntens Klettersteige und ihre „Spielregeln“
NHL-Legende wartet
KAC-Crack: „Kennen ihn nur von der Playstation!“
Sorgenfall Permafrost
Wenn unsere Berge zu schmelzen beginnen!
Krone Plus Logo
Check Dein Recht
Was darf ich, was nicht? Rechtskunde für Schüler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf