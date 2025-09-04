Vom Reiterhof zum eigenem Gourmetrestaurant

Was passiert mit den Hauben?

„Roots“ übersetzt „Wurzeln“, soll nahe, leistbar, echt und regional sein. Und auf das legt der Haubenkoch viel Wert. „Alles, was auf dem Teller kommt, ist von der Region.“ Seine Hauben konnte Ralph jedoch nicht mitnehmen. Die bleiben bis zum November beim Reiterhof und müssen im neuen Restaurant wieder erworben werden. Bis dahin muss alles klappen, denn die beiden hoffen, dass der Gault Millau noch kommt und die Küche bewertet.

Frühstück, Business-Lunch, à la carte, Gourmet

Von Donnerstag bis Montag von 9 bis 23 Uhr und sonntags bis 18 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Gäste haben in dieser Zeit die Möglichkeit, mit Ralphs Spezialitäten wie Bagel mit Fisch aus der Region oder „Strammer Max“ zu frühstücken. Zu Mittag gibt es einen Business-Lunch mit Gerichten wie Paprika-Hähnchen und selbst gemachten Kärntner Kasnudeln und am Abend à la carte (Schweinerückensteak, Beef Tatar oder Pilzravioli) oder Fine Dining. Unterstützung bekommen Ralph und Patrick übrigens von einer Küchenhilfe und dem Sous Chef Dominik, Ralphs rechte Hand.