Vom Reiterhof zum eigenem Gourmetrestaurant

Der Haubenkoch Ralph Kollnitzer und sein Freund Patrick Kranl machen nun nach ihrem Abgang beim Reiterhof Stückler ihr eigenes Ding. Derzeit in den Vorbereitungen: ein nobles Restaurant mitten in der Innenstadt Wolfsberg.
Eine gute, ehrliche Küche soll frischen Wind nach Wolfsberg bringen. Besonders, da das Haubenrestaurant beim Reiterhof Stückler im Lavanttal vor Kurzem seine Tore schloss. Das rief die beiden Mitarbeiter Haubenkoch Ralph Kollnitzer und Restaurantleiter Patrick Kranl auf den Plan.
Wir sind mit Andreas Stückler im Guten auseinander gegangen. Er wusste von unserem Vorhaben und wir haben auch heute noch ein gutes Verhältnis.
Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl
Gemeinsam eröffnen die beiden am 19. September ihr eigenes Restaurant im Herzen der Stadt Wolfsberg, in dem sowohl Gourmet als auch à la carte serviert wird. Mit der Eröffnung schlägt das Duo zwei Fliegen mit einer Klappe: Eine exklusive Küche, die es so in Wolfsberg und Umgebung noch nicht gibt, und die Wiederbelebung des einst bekannten Adlershoff Cafés.
Räumlichkeiten des ehemaligen Adlershoff Cafés
„Wir besitzen nun die Räumlichkeiten unten in der Gastronomie, mit dem Gastgarten, getrennt von dem Hotel“, erzählt Patrick. „Sie sind einfach wunderschön und passen genau zu dem, was wir uns vorgestellt haben“, ergänzt Ralph. Das zukünftige Restaurant, das den Namen „Roots“ tragen wird, befindet sich direkt neben der Lavant in der Bambergerstraße.
Was passiert mit den Hauben?
„Roots“ übersetzt „Wurzeln“, soll nahe, leistbar, echt und regional sein. Und auf das legt der Haubenkoch viel Wert. „Alles, was auf dem Teller kommt, ist von der Region.“ Seine Hauben konnte Ralph jedoch nicht mitnehmen. Die bleiben bis zum November beim Reiterhof und müssen im neuen Restaurant wieder erworben werden. Bis dahin muss alles klappen, denn die beiden hoffen, dass der Gault Millau noch kommt und die Küche bewertet.
Frühstück, Business-Lunch, à la carte, Gourmet
Von Donnerstag bis Montag von 9 bis 23 Uhr und sonntags bis 18 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Gäste haben in dieser Zeit die Möglichkeit, mit Ralphs Spezialitäten wie Bagel mit Fisch aus der Region oder „Strammer Max“ zu frühstücken. Zu Mittag gibt es einen Business-Lunch mit Gerichten wie Paprika-Hähnchen und selbst gemachten Kärntner Kasnudeln und am Abend à la carte (Schweinerückensteak, Beef Tatar oder Pilzravioli) oder Fine Dining. Unterstützung bekommen Ralph und Patrick übrigens von einer Küchenhilfe und dem Sous Chef Dominik, Ralphs rechte Hand.
Bis zur Eröffnung hat das Duo noch Arbeit, „doch wir sind gut in der Zeit“, ist Patrick eifrig. Geplant ist auch die Fertigstellung einer eigenen Website, auf der man reservieren kann. Bis dahin können Interessierte unter 06642231988 einen Tisch bestellen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.