TV-Vertrag: Ca. 35 Millionen für die „Planbarkeit“

„Bedauerlich, dass das Wort Bluff in den Mund genommen wird. Wir waren im Zeitplan, die Eigenvermarktung wäre umsetzbar gewesen.“ Von einer leeren Drohung, die Spiele auf einer eigenen Plattform zu zeigen, will Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer nichts wissen. Letztlich lenkten die Klubs aber ein. Der Poker um den TV-Vertrag ist beendet: Sky sicherte sich von 2026 bis 2030 – laut „Krone“-Infos um 30 Millionen Euro – wieder die Rechte für alle 195 Live-Spiele in der Saison, der ORF erhält vier „freie“ Live-Spiele und die Highlights. „Die Klubs haben sich für Klarheit und Planbarkeit entschieden, es ist eine Erlösstruktur vorhandenen, die den Klubs eine Stabilität ermöglicht.“