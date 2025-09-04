Vorteilswelt
Im Lesachtal

„Einziges öffentliches Freibad“ sucht neue Pächter

Kärnten
04.09.2025 12:00
Für die beliebte Camping- und Freizeitanlage wird jetzt ein Pächter gesucht.
Für die beliebte Camping- und Freizeitanlage wird jetzt ein Pächter gesucht.(Bild: Peter Maier)

Mitten im malerischen Lesachtal in Klebas befindet sich die Freizeitanlage „Panorama Camping Lesachtal“. Weil die langjährige Betreiberfamilie nun aufhört, wird ab nächster Saison ein Nachfolger gesucht. Für die Region ist die Anlage allein wegen des Freibads deshalb wichtig.

Badespaß mit einem einzigartigen Blick in die Bergwelt des Lesachtals – das bietet eine Freizeitanlage in Klebas. „Die Anlage ist für die gesamte Region wichtig, sowohl für Einheimische als auch für Gäste. Schließlich gibt es hier das einzige öffentliche Freibad zwischen Kötschach-Mauthen und Silian“, betont Markus Unterguggenberger, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft. „Die bisherigen Pächter hören jetzt leider auf, daher suchen wir Nachfolger.“

Die Anlage selbst wurde Anfang der 90er Jahre privat errichtet, bietet einen großen Kultursaal, ein Restaurant, im Sommer eben ein Freibad, Liegewiesen und einen Campingplatz mit 20 Stellplätzen. „Es gibt auch eine kleine Mühle, die mit dem Wasser des Pallaser Bachs betrieben wird“, so Unterguggenberger. „Die Anlage bietet alles für eine gute Sommersaison, das Freibad öffnen wir zwischen Mitte Juni und Mitte September, je nach Wetterlage.“

Das Areal liegt eingebettet in das wunderschöne Lesachtal.
Das Areal liegt eingebettet in das wunderschöne Lesachtal.(Bild: Peter Maier)
In den vergangenen Jahren wurde die Gastronomie als Kiosk geführt, ein Restaurantbetrieb wäre ...
In den vergangenen Jahren wurde die Gastronomie als Kiosk geführt, ein Restaurantbetrieb wäre ideal.(Bild: Peter Maier)

Die Infrastruktur der Anlage wird von der Gesellschaft betreut, der zukünftige Pächter müsste sich ums Bad kümmern. „Das betrifft die Technik im Schwimmbad wie die Umwälzpumpen, aber auch die Wasserqualität. Dafür wird der Pächter von uns aber auch bezahlt“, erklärt Unterguggenberger. „Investitionen können aber immer anfallen. Die Gastronomie wurde zuletzt nur als Kiosk betrieben, das würde zwar auch künftig passen, ein Restaurantbetrieb wäre aber natürlich ideal.“

Die jetzige Betreiberfamilie hat die Anlage lange begleitet. „Sie haben vor gut 20 Jahren das alles in Eigenregie gestartet, nach einer Pause die vergangenen fünf Jahre wieder betrieben“, erzählt Markus Unterguggenberger. „Wir würden uns über eine langfristige Lösung freuen, aber man muss sich zuerst anschauen, ob es passt. Manche haben da falsche Vorstellungen, wie der Betrieb abläuft.“ Neue Pächter erwartet auf jeden Fall eine einzigartige Anlage im Herzen des Lesachtals.

Interessenten können sich telefonisch unter 0043 (0) 664 3268 284 oder 0043 (0) 664 8894 1994 melden.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
