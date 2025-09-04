„Einziges öffentliches Freibad“ sucht neue Pächter

Die jetzige Betreiberfamilie hat die Anlage lange begleitet. „Sie haben vor gut 20 Jahren das alles in Eigenregie gestartet, nach einer Pause die vergangenen fünf Jahre wieder betrieben“, erzählt Markus Unterguggenberger. „Wir würden uns über eine langfristige Lösung freuen, aber man muss sich zuerst anschauen, ob es passt. Manche haben da falsche Vorstellungen, wie der Betrieb abläuft.“ Neue Pächter erwartet auf jeden Fall eine einzigartige Anlage im Herzen des Lesachtals.



Interessenten können sich telefonisch unter 0043 (0) 664 3268 284 oder 0043 (0) 664 8894 1994 melden.