Lewis Hamilton droht ein Formel-1-Negativrekord

Noch kein Grand-Prix-Podestplatz

Lewis Hamilton muss wegen eines Vergehens in Zandvoort in der Monza-Startaufstellung fünf Plätze zurück – keine guten Voraussetzungen im Streben nach dem ersten Grand-Prix-Podestplatz des Briten in seinem ersten Ferrari-Jahr. Bei den „roten Rennern“ nähert sich Hamilton somit dem Negativrekord von Didier Pironi, der Franzose blieb 1981/82 in seinen ersten 18 Ferrari-Rennen ohne Podestrang.