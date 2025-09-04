Vorteilswelt
Auch das noch!

Lewis Hamilton droht ein Formel-1-Negativrekord

Formel 1
04.09.2025 14:27
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Auch das noch! Rekordweltmeister Lewis Hamilton droht ein Negativrekord in der Formel 1.

An einem eigentlichen Feiertag für Ferrari geht es für die „Scuderia“ nach dem „Salto nullo“ von Zandvoort am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Formel-1-Heimspiel in Monza um den ersten Saisonsieg in der WM.

Niki Lauda verstarb 2019 im Alter von 70 Jahren
50 Jahre nach 1. Titel
Rührende Ferrari-Geste für F1-Legende Niki Lauda
04.09.2025
„Darf nicht passieren"
Geduld „ist zu Ende": Droht Hamilton das F1-Aus?
04.09.2025

Noch kein Grand-Prix-Podestplatz
Lewis Hamilton muss wegen eines Vergehens in Zandvoort in der Monza-Startaufstellung fünf Plätze zurück – keine guten Voraussetzungen im Streben nach dem ersten Grand-Prix-Podestplatz des Briten in seinem ersten Ferrari-Jahr. Bei den „roten Rennern“ nähert sich Hamilton somit dem Negativrekord von Didier Pironi, der Franzose blieb 1981/82 in seinen ersten 18 Ferrari-Rennen ohne Podestrang.

Hier der WM-Stand:

Der Europa-Abschied für diese Saison in Monza ist das bereits 16. von 24 Saison-Rennen, für Shanghai-Sprintsieger Hamilton wird es also langsam Zeit. „Obwohl wir nicht da sind, wo wir sein wollen, bin ich zuversichtlich, dass es in die richtige Richtung geht“, gab der 40-Jährige zu Protokoll.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
