Lange Zwangspause?

Operation! ÖFB-Legionär fehlt auf unbestimmte Zeit

Deutsche Bundesliga
04.09.2025 13:29
St. Paulis Innenverteidiger David Nemeth fällt bis auf Weiteres aus.
St. Paulis Innenverteidiger David Nemeth fällt bis auf Weiteres aus.(Bild: GEPA)

Der deutsche Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss „bis auf Weiteres“ auf den Burgenländer David Nemeth verzichten, wie der Hamburger Klub am Donnerstag mitteilte. 

Der Innenverteidiger musste sich einer Operation an der linken Adduktorensehne unterziehen, deutsche Medien schrieben von einer monatelangen Ausfalldauer.

In der laufenden Saison kam der 24-Jährige nur in der ersten Pokalrunde beim Sieg über den Regionalligisten Eintracht Norderstedt zum Einsatz.

