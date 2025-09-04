Baby in Wohnung gefangen: Retter als „Klettermaxe“

Bange Minuten durchlitt eine Mutter am Mittwoch in Baden. Die Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby blieb im Inneren allein und hilflos zurück. Für die Jungmama schon schlimm genug, doch in diesem Fall kam erschwerend hinzu, dass es sich bei der Eingangstür zur Wohnung um eine Sicherheitstür handelte.