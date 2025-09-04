Baby in Wohnung gefangen: Retter als „Klettermaxe“

Ein Baby musste am Mittwoch in Baden (Niederösterreich) von der Feuerwehr aus einer Wohnung gerettet werden. Die Mutter hatte sich ausgesperrt, ein Kamerad seilte sich ab.
Bange Minuten durchlitt eine Mutter am Mittwoch in Baden. Die Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby blieb im Inneren allein und hilflos zurück. Für die Jungmama schon schlimm genug, doch in diesem Fall kam erschwerend hinzu, dass es sich bei der Eingangstür zur Wohnung um eine Sicherheitstür handelte.
Baby blieb unverletzt
Also rückte kurzerhand ein Höhenretter der Feuerwehr Baden-Weikersdorf an und seilte sich aus der darüberliegenden Wohnung ab. So gelang es dem Kameraden, durch ein offenes Fenster in das Innere zu gelangen. Er öffnete umgehend die Tür und die Mutter konnte ihr Kleines rasch wieder in die Arme schließen. Das Kind blieb unverletzt.
