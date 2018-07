Regina-Schuhe in der Rolle des gallischen Dorfs

„Wir wollen noch weiter wachsen, aber gemächlich“, sagt Regina-Schuhe-Chef Roman Gugenberger. Trotzdem könnte es schneller gehen als gedacht: Denn derzeit ist der 52-Jährige an einem Projekt in Oberösterreich dran, verrät er. Parallel dazu gibt es noch zwei Möglichkeiten im Bundesland, die sich in puncto Shops für die Linzer auftun könnten. Derzeit betreibt Regina-Schuhe sieben Standorte: in der Landeshauptstadt, in Freistadt, Bad Leonfelden, Wien, Horn und zwei in Krems.