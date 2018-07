Uber-Chauffeur streamt Fahrgäste live ins Internet

Belehrung per Pickerl und T-Shirt-Aufdruck

Anfangs habe der Fahrer seinen Fahrgästen noch explizit gesagt, dass ihr Tun während der Fahrt ins Netz gestreamt werde. Später sei die Belehrung nur mehr per Aufkleber und T-Shirt-Aufdruck erfolgt, heißt es in dem Bericht. Wer das Auto besteige, so stand es auf dem Pickerl, stimme zu, während der Fahrt gefilmt zu werden.