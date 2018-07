Diskriminierung: US-Behörde ermittelt gegen Uber

Vergangene Woche hatten US-Medien zudem berichtet, dass Ubers Personalchefin Liane Hornsey ihren Hut nehmen musste, weil sie Vorwürfen von Rassendiskriminierung nicht ausreichend nachgegangen sein soll. Ein Mitarbeiter hatte anonym damit gedroht, mit seiner Kritik am Unternehmen an die Öffentlichkeit zu gehen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Hornsey war allerdings im Jänner 2017 ins Amt gekommen - also noch in der Zeit des Ex-Firmenchefs Kalanick, unter dem Uber ohnehin von einem Skandal in den nächsten tappte.