Nadine Weratschnig holt U23-WM-Titel im Canadier

Wildwasserslalom-Kanutin Nadine Weratschnig hat bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Ivrea (ITA) den Titel im Canadier-Bewerb der U23 geholt. Die Kärntnerin verwies am Sonntag im Finale trotz zweier Strafsekunden die Britin Kimberley Woods um 3,80 Sekunden auf den zweiten Rang. Bronze ging an die Australierin Noemie Fox (+4,81 Sek.).