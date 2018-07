Schwanitz bei Autounfall vor ZDF-Aufritt verletzt

Schwanitz war am Freitag mit der Weltklasseweite von 20,06 Metern deutsche Meisterin in Nürnberg geworden und hatte damit ihre Favoritenrolle für die Europameisterschaften in zwei Wochen in Berlin bestätigt. Die Werferin hatte vor einem Jahr Zwillinge zur Welt gebracht und kehrte nach der Babypause wieder in die internationale Spitze zurück.