Trump-Ex-Stratege will Europas Rechte unterstützen

Der Publizist und frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, will Europas Rechte unterstützen und mit einer neuen Stiftung die EU-Wahl im kommenden Jahr beeinflussen. Die Organisation mit dem Namen „Die Bewegung“ soll ihren Hauptsitz in Brüssel haben. Bannon will damit auch der linksgerichteten Stiftung des aus Ungarn stammenden US-Milliardärs George Soros den Kampf ansagen.