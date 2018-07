WLAN im Flugzeug: Viele Airlines bleiben skeptisch

Schon lange ist es technisch möglich, über Satellit hoch oben in der Luft im Internet zu surfen. Weil die Technik immer ausgeklügelter wird, sprechen Experten schon von einer „Goldgrube“ für die Luftfahrtunternehmen. „Breitbandinternet an Bord von innereuropäischen Flugzeugen verspricht der gesamten Branche einen Riesen-Reibach“, sagt etwa der Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth. Dennoch bleiben vor allem in Europa viele Airlines skeptisch. Das liegt hauptsächlich an der bisher eingesetzten Technik, bei der die Daten über Satelliten an Empfänger am Flugzeug übermittelt werden.