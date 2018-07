Ten Years After: Viel zu jung, um aufzuhören

Frischzellenkur

Lee sah ihn sich bei einer Show in einem Pub an, ließ sich zwei Demos zusenden und ihn vorspielen - bei der Band machte sich kollektive Begeisterung breit. „Vor der zweiten Probe baten wir ihn, im Stage-Outfit zu kommen, weil wir ein Fotoshooting machen würden. Erst dann fiel mir auf, dass ich ihm bis dorthin eigentlich gar nie sagte, dass er fix in der Band wäre - das habe ich in meiner Euphorie tatsächlich vergessen.“ Mit dem agilen und ungemein charismatischen Bonfati veröffentlichten Ten Years After 2017 ein völlig überraschendes Studioalbum namens „A Sting In The Tale“, das so frisch und aktiv wie kein anderes in den letzten 40 Jahren der Band klang.