Neuer Bildungsdirektor heißt Robert Klinglmaier

Wer ist dieser Robert Klinglmair? In Oberösterreich geboren, lebt der 39-Jährige seit zwölf Jahren in Kärnten. Tätig war er bisher am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Klagenfurt. „Ich will von der Analyse weg in die Umsetzung und versuchen, Weichen für die Zukunft zu stellen“, meint er über die Herausforderungen als Bildungsdirektor.