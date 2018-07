Fucking will nach neuem Diebstahl Ortstafel ändern

Internationale Schlagzeilen wegen des auf Englisch anrüchigen Namens ist man im Ortsteil Fucking in der oberösterreichischen Gemeinde Tarsdorf mehr als gewöhnt. Jetzt haben wieder einige Scherzbolde die Ortstafel gestohlen und heizen die Diskussion um eine Namensänderung an. Dabei leben auch andere Landsleute in kuriosen Orten.