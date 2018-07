Sobotka erwartet „Zeichen“ der FPÖ Richtung Israel

In Yad Vashem und Gaza-Grenzstadt

Sobotka besuchte zum Abschluss seiner Israel-Reise im Lichte der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der israelischen Armee und der radikalislamischen Hamas seit 2014 am Dienstag kurzfristig die israelische Stadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens. Es handle sich um ein „Zeichen der Verbundenheit“, betonte er. Zuvor hatte Sobotka am Dienstagvormittag gemeinsam mit dem israelischen Parlamentspräsidenten Yuli Edelstein die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. In seinem Gästebucheintrag zeigte sich Sobotka im Gedenken an die gequälten, erniedrigten und ermordeten Opfer „betroffen, sprachlos“. Ihrer zu gedenken sei „nicht nur Pflicht, es gehört zu unserer österreichischen besonderen Verantwortung, allen von ihnen ihre Würde und Identität zurückzugeben“.