Sobotka: „Die Verantwortung Österreichs bleibt“

„Regierung vertritt klare und proisraelische Position“

In der Knesset, dem isralischen Parlament, betonte der ÖVP-Politiker, dass Österreich eine „klare und proisraelische Position“ vertrete, die „unverrückbar“ sei. Am späten Nachmittag stand noch ein privater Besuch des Nationalratspräsidenten in der Jerusalemer Altstadt, konkret dem Österreichischen Hospiz, der Klagemauer und der Grabeskirche, am Programm. Am Dienstag will Sobotka einen privaten Besuch des politisch heiklen Tempelberg-Geländes absolvieren. Danach begleitet ihn Knesset-Vorsitzender Yuli Edelstein zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.