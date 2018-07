Raiders-Quarterback Shelton als MVP ausgezeichnet

Vier Tage vor der Austrian Bowl XXXIV zwischen Titelverteidiger Dacia Vikings aus Wien und den Swarco Raiders Tirol hat die heimische Football-League am Dienstag die Most Valuable Players (MVP) der Saison bekannt gegeben. Der Titel des „League MVP“ geht nach 2016 zum zweiten Mal an Raiders-Quarterback Sean Shelton (USA). „Offense MVP“ wurde Zachary Cavanaugh, Quarterback der Ljubljana Silverhawks.