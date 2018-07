Doppler/Horst starten erfolgreich in Beach-EM!

Clemens Doppler und Alexander Horst sind erfolgreich in die Beach-Volleyball-EM in den Niederlanden gestartet. Die Vize-Weltmeister von 2017 gewannen am Montag ihr Auftaktspiel der Gruppe C gegen die Niederländer Jannes van der Ham/Sven Vismans in Rotterdam ohne größere Mühe mit 2:0 (13,11). Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Tobias/Winter/Julian Hörl, die mit einer 1:2-Niederlage starteten.