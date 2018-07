Rettung von elftem Buben endete beinahe in Drama

„Die Strömung war stark!"

Die dramatischen Tage, als sie in der Höhle eingeschlossen waren, werden sie dennoch nie ganz vergessen können. Ein 13-jähriger Bub vertraute sich seinem Vater an und schilderte ihm, wie er, seine Freunde und ihr Trainer in die gefährliche Situation gerieten: Als Belohnung nach einem Fußballspiel wollten sie noch einen Ausflug machen. „Wir wollten nur eine Stunde in der Höhle bleiben“, erzählte Duangpetch (13) seinem Vater Banphot Konkum. Plötzlich setzte der Monsunregen ein. „Als wir zum Eingang zurückgingen, stieg das Wasser. Deshalb liefen wir tiefer hinein, um uns zu retten. Die Strömung war stark!“, so der Bub.