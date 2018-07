„Starke“ Fußball-Buben richten erste Worte an Welt

„Danke, dass ihr uns gerettet habt“, sagt etwa Prajak Sutham (15), dessen Spitzname Note ist. Er war wie seine elf Freunde und der Trainer mehr als zwei Wochen in dem Höhlenkomplex Tham Luang-Khun Nam Nang Non an der Grenze zu Myanmar gefangen gewesen. In einer spektakulären Rettungsaktion waren die Buben Anfang der Woche mit Tauchern gerettet worden, seitdem erholen sie sich im Spital von den Strapazen.