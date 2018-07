Taucher bei Rettungsaktion für Fußballer gestorben

Darauf vorbereitet werden die Nachwuchsfußballer - so gut es geht - mit Tauchunterricht. Trainiert wird vor allem das Aufsetzen der Tauchmasken und das Atmen unter Wasser. Trotzdem wird es ein schwieriges Unterfangen. Zwar werden die Buben von den Tauchern begleitet, doch an einer längeren Stelle sei es zu eng für mehrere Personen nebeneinander - was bedeutet, dass die Fußballer dieses Stück allein zurücklegen müssen, wie Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn am Freitag ausführte.