Salzburg gewinnt Test gegen Stade Rennes mit 3:0

Österreichs Meister Red Bull Salzburg hat am Samstag vor dem Start in die Saison eine gelungene Generalprobe gefeiert. Das Team von Marco Rose bezwang im letzten Test vor Beginn der Pflichtspielsaison Europa-League-Starter Stade Rennes in Liefering dank eines starken Endspurts deutlich 3:0 und schloss damit eine äußerst vielversprechende Vorbereitung ab.