Groenewegen triumphiert auf längster Tour-Etappe

Der Belgier Greg van Avermaet führt weiter die Gesamtwertung an. Der Fahrer des BMC-Rennstalls baute seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Froome-Helfer Geraint Thomas sogar um drei auf sechs Sekunden aus, weil er sich den Bonus-Sprint des Tages sicherte. Der Gewinner von 38 Rennen, darunter eine Etappe der Österreich-Rundfahrt 2011 in Bruck/Leitha, hat damit gute Chancen, auch auf der Etappe nach Roubaix mit Kopfsteinpflaster am Sonntag das „Maillot jaune“ zu tragen. In der „Hölle des Nordens“ hatte Rio-Olympiasieger Van Avermaet im Vorjahr reüssiert.