Mit acht Tonnen schwerer Bauwalze abgestürzt

An einem öffentlichen Forstweg in Waidisch in der Gemeinde Ferlach war der 59-jährige Globasnitzer mit Arbeiten beschäftigt. Aus noch unbekannter URsache stürzte der Mann mitsamt einer acht Tonnen schweren PKanierwalze im Straßenparkett ab. Das Fahrzeug rutschte 10 Meter im steilen Gelände ab und blieb nach mehreren Überschlägen bei Bäumen hängen.