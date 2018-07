Mehrere Finger bei Unfall mit Säge abgetrennt

Mit einer Ablängsäge war ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach in seiner Firma in Oepping damit beschäftigt, Kunststoffstücke abzuschneiden. Dabei geriet er aber mit der rechten Hand in die Säge und trennte sich dabei mehrere Finger ab. Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten in den MedCampus III nach Linz, wo versucht wird, die Finger anzunähen.