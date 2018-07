Ex-Österreich-Legionär Brzeczek neuer Polen-Coach

Der langjährige Bundesliga-Legionär Jerzy Brzeczek ist neuer Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Wie Polens Verband am Donnerstag in einem Statement bekannt gab, folgt der 47-Jährige auf Adam Nawalka, dessen Vertrag nach dem Aus nach der Gruppenphase der WM in Russland nicht mehr verlängert wurde.