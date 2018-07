Feuerwehr rettete eingeklemmte Katze

Die Feuerwehr wurde Donnerstagfrüh zu einer Tierrettung nach Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) alarmiert. Eine in einem Fenster eingeklemmte Katze musste von den Einsatzkräften befreit werden. Eine Katze war in einem Fenster eines Mehrparteienwohnhauses in Marchtrenk eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Tier rasch befreien. Die Katze wurde von der Feuerwehr vorerst mitgenommen, bis ein Tierarzt erreicht werden kann, danach wird sie diesem zur weiteren Versorgung übergeben.