Freier Seezugang in Reifnitz eröffnet

„Die öffentlichen Zugänge sind für eine schnelle und kostenlose Erfrischung an unseren wunderschönen Kärntner Seen gedacht. Die Initiative bietet auch den Radfahrern und weiteren Sportlern die Möglichkeit, sich während einer Rundfahrt um den Wörthersee abzukühlen“, erklärt Peter Kaiser, der das Projekt im Jahr 2016 ins Leben gerufen hatte. Neben den 14 schon bestehenden Standorten in ganz Kärnten, werden dieses Jahr acht bis zehn weitere freie Einstiegsstellen an den Kärntner Seen geschaffen werden.