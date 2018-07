Knalleffekt: Van der Bellen blockiert CETA!

Seine Entscheidung dürfte aber Wasser auf die Mühlen der CETA-Gegner in Italien sein. Denn auch dort hat die neue Regierung unter Premierminister Giuseppe Conte bereits kurz nach Amtsantritt dezidiert angekündigt, das Freihandelsabkommen mit Kanada nicht unterzeichnen zu wollen. Sollten allerdings die europäischen Höchstrichter mit Sitz in Luxemburg grünes Licht geben - was frühestens Anfang 2019 zu erwarten sein soll -, will Van der Bellen „den Staatsvertrag umgehend unterschreiben“.