Israel will 2019 Raumfahrzeug auf dem Mond landen

Israel will als vierte Nation nach den USA, Russland und China auf dem Mond landen. Ein israelisches Firmenkonsortium plant, das erste private Raumfahrzeug zum Erdtrabanten zu senden. Das unbemannte Raumschiff soll im Dezember an Bord einer „Falcon“-Rakete der US-Firma SpaceX ins All starten und am 13. Februar 2019 auf dem Mond landen, wie am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Tel Aviv bekanntgegeben wurde.