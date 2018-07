Pogba widmet WM-Erfolg den geretteten Buben

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba hat den WM-Halbfinal-Sieg seiner Mannschaft gegen Belgien den aus der Höhle in Thailand geretteten Buben gewidmet. „Dieser Sieg geht an die Helden des Tages, gut gemacht Jungs, Ihr seid so stark“, schrieb Pogba am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er fügte ein Foto der Buben bei.