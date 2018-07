Wut auf Djokovic: „Nur Idioten helfen zu Kroatien“

Autsch! Mit einer Aussage zur laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat sich Serbiens Tennis-Held Novak Djokovic womöglich ein bisschen in die Nesseln gesetzt! Denn wie der „Djoker“ am Rande des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon freimütig bekannte, unterstützt er nach dem Ausscheiden Serbiens die Nationalmannschaft Kroatiens. Mehr hat er nicht gebraucht! Aus Serbien erschallte gleich eine wütende Replik vonseiten eines Politikers der Regierungspartei SNS: „Nur Idioten sind für Kroatien. Novak, schäme dich!“