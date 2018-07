Red Bull Salzburg holt Außenverteidiger Todorovic!

Für Salzburg absolvierte Todorovic am Wochenende im Test gegen den FK Jablonec (5:0) bereits eine Hälfte. Er habe auch die Europa-League-Spiele der Salzburger in der vergangenen Saison mitverfolgt, erklärte der Bosnier. Das späte Gegentor im Halbfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille (1:2 n.V.) sei „sehr ärgerlich“ gewesen. „Aber ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Saison wieder so gute Ergebnisse erzielen können.“