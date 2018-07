Sagan holt 2. Etappe und schlüpft ins Gelbe Trikot

Das Bild dieser Etappe prägte lange Zeit Sylvain Chavanel. Der 39-jährige Franzose bildete in seiner 350. Etappe bei der Tour ab Kilometer 35 bis rund 13 Kilometer vor dem Ende eine Solospitze, nachdem unter anderem der Oberösterreicher Michael Gogl vom Trek-Team das Tempo nicht mehr mitgehen konnte. Chavanel, für das Wildcard-Team Direct Energie tätig, fährt seine 18. Tour de France. Bei einer Zielankunft in Paris würde er mit der 16. Zieldurchfahrt mit dem Niederländer Joop Zoetemelk gleichziehen. Am Montag steht in Cholet ein 35,5 km langes Mannschaftszeitfahren auf dem Programm.