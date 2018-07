Van der Bellen: „Europa steht am Scheideweg“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe „ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit in Europa abgegeben“ und werde „den im Regierungsprogramm festgeschriebenen proeuropäischen Kurs sicherlich ernst nehmen“, zeigte sich Van der Bellen überzeugt. Auch Kurz wisse, dass Österreich seine Interessen allein global nicht durchsetzen könne. An der EU-Mitgliedschaft hingen hierzulande Hunderttausende Arbeitsplätze. „Eine Zerstörung der Union würde die einzelnen Nationalstaaten wie ein Schiff ohne Steuer auf hoher See Wind und Wellen aussetzen und letztlich neue Armut in Europa bedeuten.“