„Spanien wird Hauptroute für Migranten aus Afrika“

Die Hauptroute für afrikanische Migranten nach Europa könnte sich nach Einschätzung des Chefs der EU-Grenzagentur Frontex von Italien nach Spanien verschieben. „Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln“, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri. Libyen sei als Transitland zu gefährlich. In den vergangenen Jahren musste die italienische Küstenwache in zahllosen Einsätzen Migranten aus dem Wasser retten - siehe Video oben. Kriminelle Netzwerke würden den neuen Migrantenstrom dazu nutzen, um Drogen auf der neuen Hauptroute zu schmuggeln, so Leggeri weiter.