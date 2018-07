„Beim Vorsitz Österreichs wird nichts schiefgehen“

EU-Kommission bereitet Plan zum Außengrenzschutz vor

Juncker kündigte an, dass die EU-Kommission im September einen Vorschlag zum Außengrenzschutz unterbreiten werde. Die Aufstockung der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Beamte „ziehen wir jetzt auf 2020 vor“, kündigte der Kommissionschef an. Kurz schlug vor, die bereits vor drei Jahren vorgestellt Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in Angriff zu nehmen und entscheidungsreife Teile des Gesetzespakets vorzuziehen.