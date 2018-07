Häftling geht mit Messer auf Kontrahent (37) los

Ein heftiger Streit ist zwischen zwei Insassen in der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich ausgebrochen. Ein 34-jähriger Mann aus Liberia geriet derart in Rage, dass er seinen Kontrahenten (37) aus Nigeria mit einem Messer attackierte. Beide Verbrecher mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Steyr gebracht werden.